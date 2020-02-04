İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi

TFF 1.

Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı. Aralık ayında göreve başlayan Ramazan Kurşunlu ile 7 maça çıkan Balıkesirspor bu maçlarda 7 puan toplayabildi.


Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Kararıyla, 2019 Aralık ayında anlaşarak göreve getirdiğimiz Teknik Sorumlu Ramazan Kurşunlu ve Ekibi ile, Kulübümüzün ligde ki konumu ve geleceği düşünülerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev yaptıkları süreçte Balıkesirspor Kulübüne verdikleri emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yaşamlarında ve çalışma hayatlarında canı gönülden başarılar dileriz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.