Balıkesirspor'dan 3 imza birden

Balıkesirspor'da transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferler de başladı.

İlk transferini İstanbulspor'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak Muhammed Enes Durmuş'la yapan Balıkesirspor akşam saatlerinde de Sloven Milli Takımı oyuncularından Roman Belzjak ve Ukrayna 2. Ligi takımlarından Volyn Lutsk forması giyen Cemal Kızılateş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor transfer tahtasını açmasıyla transfer atağına da başladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından dün sabah saatlerinde duyurulan Muhammed Enes Durmuş transferinin ardından akşam saatlerinde de Roman Belzjak'a imza attırıldı. 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan forvet Roman Belzjak NK Celje kulübünde forma giyiyordu.

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan'ın da katıldığı imza törenin ardından Muhammed Enes Durmuş antrenmanda yer alırken yeni forvet Roman Belzjak ve Cemal Kızılateş'ın ise bugün ki antrenmana katılacağı öğrenildi. Kulüp Başkanı Ümit Arslan takımın başarısı için transferlere devam edeceklerini bildirirken, anlaştıkları oyuncuların yanında başka isimlerle de görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.