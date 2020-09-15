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Balıkesirspor'lu Celal Emir Dede'ye milli davet

Balıkesirspor’un başarılı futbolcusu Celal Emir Dede Hırvatistan ile oynanacak U19 Milli Takımı için davet geldi.

Balıkesirspor'un başarılı futbolcusu Celal Emir Dede Hırvatistan ile oynanacak U19 Milli Takımı için davet geldi.


Balıkesirspor'un başarılı futbolcusu Celal Emir Dede'ye Giresunspor maçı sonrası müjdeli bir haber geldi. Giresuspor maçındaki başarılı futbolunu golle süsleyen Celal Emir Dede Ekim ayında oynanacak U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarından Hırvatistan U19 ile yapılacak müsabaka öncesi Milli takıma seçilme müjdesi geldi.


Daha önce 2-8 Eylül 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları, UEFA'nın Covid-19 tedbirleri kapsamında Ekim 2020'ye ertelenmişti. Ekim ayına ertelenen müsabakalarda Celal Emir Dede'de milli kadroda olaması Balıkesir'de sevinçle karşılandı.

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