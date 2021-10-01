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Balıkesirspor'un kupadaki Alanya Kestelspor oldu

TFF 1.

Lig takımlarından Balıkesirspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapıldı. Balıkesirspor, TFF 3. Lig takımlarından Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor ile eşleşti.


Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den 5, Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor.


Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

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