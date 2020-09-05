Balkes Akademiye önem veriyor

11 Eylül tarihinde akademi liglerinin başlaması sebebiyle Balıkesirspor'un, bu liglerde mücadele edecek oyuncuları sıkı bir antrenman temposuyla hazırlanıyor. Balıkesirspor akademi liginde ter dökecek U19 ile U17 takımları Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri 1 nolu sahada karşı karşıya geldi. Sıkı bir antrenman döneminden geçen takımlar sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilk hazırlık maçlarını yaptılar. Dostluğun ve hırsın ön planda olduğu karşılaşmayı U19 takımı 3-1 önde bitirdi