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Balkes Akademiye önem veriyor

Balıkesirspor akademi liglerinin başlamasına yakın bir süre kala Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde altyapılarından U19-U17 takımlarını hazırlık maçında karşı karşıya getirdi.


11 Eylül tarihinde akademi liglerinin başlaması sebebiyle Balıkesirspor'un, bu liglerde mücadele edecek oyuncuları sıkı bir antrenman temposuyla hazırlanıyor. Balıkesirspor akademi liginde ter dökecek U19 ile U17 takımları Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri 1 nolu sahada karşı karşıya geldi. Sıkı bir antrenman döneminden geçen takımlar sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilk hazırlık maçlarını yaptılar. Dostluğun ve hırsın ön planda olduğu karşılaşmayı U19 takımı 3-1 önde bitirdi

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