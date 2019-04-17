Balkes'te olağanüstü kongre kararı

sonrasında Başkan Bahçeci, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın önünü açmak için kongre kararı aldıklarını söyledi.

Kulübün içinde bulunduğu mali sorunları da düzenlediği basın toplantısında dile getiren Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci 9 günlük süre içinde 5-6 milyon TL'lik kaynak bulunmazsa 6 puan silme cezasının yanı sıra iki dönem transfer yasağının da geleceğini ifade etti. Bahçeci Mayıs 2018'den bu yana görevde olduklarını söyleyerek, "Gece demedik, gündüz demedik. İçeride demedik, dışarıda demedik. Var gücümüz ile çoluk, çocuğumuzdan çaldığımız kıymetli koskoca bir yılı şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte Balıkesirsporumuzun başarısı ve geleceğe daha kuvvetli yürümesi için harcadık. Çok mutlu anlarımız olduğu gibi, üzüldüğümüz, çaresizlik duyduğumuz anlarımız da oldu bu koskoca bir yıllık süreçte. Kazandığımız her maç sonrası her Balıkesirsporlu gibi sevinirken; kaybedilen maçlarda taraftarımızla birlikte üzüldük. Görevi devraldığımız günlerde hayallerimiz vardı. Transfer yasaklarına, camianın tam anlamıyla sahip çıkmadığı, var olan geçmiş dönem borçlarına rağmen hayallerimiz vardı. Balıkesirsporumuzun borçları bitsin istedik. Bitmese de ödenebilir hale gelsin. Transfer yasağımıza rağmen elimizdeki karakterli oyuncu kadromuz ile hiç değilse play-offa bu şehri, bu şehrin güzel insanlarını taşıyalım istedik. Kulübümüzün artık ömrünü tamamlayan tesisini alt yapıya bırakalım, kulübümüzün kendine ait 5 yıldızlı otel konforunda tesisleri olsun istedik. Akademi liglerinde mücadele veren yavrularımıza daha iyi imkanlar sunarak orta vadede A Takımın en az yarısı Balıkesirli evlatlarımızdan oluşsun istedik. Bu kulüp yarınlara umut dolu adımlarla ilerlesin diye iş dünyamızdan destek istedik. Bu şanlı Balıkesirspor bayrağını Süper Lig takımları arasında dalgalandıralım diye siyasilerimizden yanımızda olmalarını istedik. Bu takım sahada 12 kişi mücadele etsin diye taraftarımızdan tribünlere gelmelerini istedik. Bu takımın onurunu korumak için masa başı oyunlarda kaybetmesin diye mücadele ederek kimi zaman hakkımız olanı istedik. Balıkesirsporumuz kimseye muhtaç olmasın, kimseye el avuç açmasın diye kalıcı gelirlerimizi oluşturmak istedik. Neyi ne kadar alabildik, biz ne katabildik bu konudaki takdiri bu saatten sonra kamuoyuna bırakmanın en doğrusu olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

"Bu borcu hep birlikte ödeyelim"

Başkan Mustafa Bahçeci, kulübün mali durumu hakkında ise, "Bugün kulübümüzün mali tablosunu ortaya koymanın kimseye bir yarar veya fayda sağlamayacağı düşüncesi ile bir anlam taşımayacağı kanaatindeyiz. Çünkü 3-5 gün sonra 5-6 milyonluk geçmişe dönük bir borcun ödenmemesi halinde kulübümüzü bekleyen 2 dönem transfer yasağı ve puan silme cezası kapı da dururken; gelir gider tablosunu ortaya koymak hedef saptırmaktan başka bir anlam taşımayacaktır. Balıkesirspor camiasına, iş dünyasına ve siyasilerimize sesleniyoruz. Bu kulübün iki dönem daha transfer yasağını kaldırması mümkün değil. Silinecek 6 puan ise sadece matematiksel bir değeri ifade etmeyip sahada döktüğümüz terlerin, emeklerimizin ve kazandığımız değerlerin silinmesi anlamına gelmektedir. Ne olur, lütfen, çok rica ediyoruz gelin birlik olalım ve kulübümüz için hayati önem taşıyan bu borcu el birliği ile kaldıralım. Sadece bu mu? Elbette tek bu konu değil sorunlarımız. Mevcut kadromuza ödenecek borçlar, personelimize olan borçlar, geçmişten gelen vadeye yayılmış borçlarımız da var. Kıymetli başkanım Ahmet Edip Uğur sayesinde alınan ve o günün şartlarına Balıkesirsporumuzun büyük sorunlarını çözen; ancak ne şekilde olursa olsun geriye ödenemeyen bir firmaya olan 10 milyonluk bir borç ve buna bağlı olarak tüm banka hesaplarımızda hacizlerimiz var. Artık görüyoruz ki, Balıkesirsporumuzun kaybedecek bir günü dahi yoktur. Saatlerin bile kıymete bindiği bir döneme giriyoruz" şeklinde konuştu.

Kulübün önünü açmak, yeni seçilen yerel yöneticilere yol açmak adına olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirten Başkan Bahçeci, "2 Mayıs tarihinde gerçekleştireceğimiz genel kurulda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve seçim öncesinde de açık açık desteklerini açıklayan ve her zaman destek olacağını ifade eden değerli kardeşim Yücel Yılmaz'ın müjdeli haberler vereceğine olan inancımız tamdır. Biliyoruz ki, Balıkesirspor mutlaka bir gün tekrardan hak ettiği yerde o şanlı armasını taşıyan bayrağını dalgalandıracaktır” ifadelerini kullandı.