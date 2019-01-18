-Balkona bırakılan kova apartmanı yakıyordu

Erdek'te sobadan çıkardığı sıcak kovayı balkona koyan kadın evini yakıyordu.

Erdek Merkez Halitpaşa Mahallesinde oturan Şükran Mertoğlu'na ait dairede çıktı. Akşam saatlerinde sobanın kovasını değiştiren ve çıkan sıcak kovayı balkona bırakılan kovanın alev alması üzerine balkonda yangın çıktı. Balkonda çıkan alevleri fark eden kadın, itfaiye ye yangın ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ve yangını kısa sürede kontrol altına alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevler evin iç bölümlerine ulaşmadan yangını söndürdü. Yangının söndürülmesini takiben itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolde evde fazla zarar olmadığını tespit etti.