Ballıpınar'da kiraz rekoltesi düştü

Erdek'e bağlı Ballıpınar Mahallesinde kiraz sezonunda bu yıl verim düşük oldu. Bu yıl Ballıpınar kırsal mahallesinde kirazın ortalama fiyatı 5 lira olarak belirlendi.

Erdek'e bağlı Ballıpınar kırsal mahallesi Muhtarı Necmi Sezer, kiraz üretiminin bu yıl düşük olduğunu söyledi. Muhtar Sezer, “Bu yılki kiraz üretimiz 50 ton civarındaydı. Oysa geçtiğimiz yıllarda üretimimiz 150 tonu bulurdu. Mevsimsel koşulların elverişsizliği nedeniyle bu yılki üretimimiz düşük oldu. Bu yılki kirazımızı da Erdekli ve Bandırmalı pazarcılar, kilosu ortalama 5 liradan satın aldılar” şeklinde konuştu.

Muhtar Sezer, mahallelerinde bulunan kiraz üreticisi çiftçiler her bir kasa kirazın satışını ayrı bir ihaleyle gerçekleştiğini sözlerine ekledi.