BALOSB büyümeye devam ediyor

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin 2015 yılında 4 bin kişilik istihdamla faaliyete geçtiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak şu anda bölgede 16 bin 500 istihdamın bulunduğunu genişletme çalışmaların tamamlanmasıyla bu rakamın 40 bini geçeceğini söyledi.

BALOSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Vali Hasan Şıldak, OSB'nin genişletme çalışmalarının en önemli gündem maddelerinin başında geldiğini ifade etti. BALOSB'de üç etap halinde yapılacak genişletme çalışmalarıyla yaklaşık 770 hektarlık bir alanın yatırımcıların kullanımına sunulacak olduğunu kaydeden Vali Hasan Şıldak, birinci etap çalışmalarının 2023 yılında tamamlanacağını belirtti. Birinci etap genişletme çalışmaları sonunda 152 hektarlık alanda oluşan 49 parsel sanayi alanının 48'inin sanayicilere tahsis edildiğini söyleyen Hasan Şıldak, büyümenin tamamlanmasıyla BALOSB'nin bölgede önemli bir güç haline geleceğini dile getirdi.

BALOSB Müdürü Mesut Eray ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarına ilk olarak OSB'de yapımı devam eden ve bitirilen projelerin tanıtımı yapıldı. BALOSB Müdürü Mesut Eray basın mensuplarına Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, OSB Kontrol ve İzleme Merkezi, Neşe Fabrikası Gündüz Bakımevi, Atık Su Arıtma Tesisi ve Birinci Etap Genişletme Alanı gezdirerek bilgiler verdi. Düzenlenen basın toplantısının ardından Vali Hasan Şıldak ve beraberindekilerinin katılımıyla da Gümrük Müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunuldu.

“16 bin 500 çalışan sayısına ulaştık”

BALOSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Vali Hasan Şıldak toplantıda OSB ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Organize Sanayi Bölgemiz 1449 hektar alanda üretim yapan firmalarıyla Balıkesir'in ilk ve en büyük Organize Sanayi Bölgesidir. 2015 yılında 4 bin kişiye istihdam sağlayan bu OSB bugün ulaşım projeleriyle birlikte odak noktası haline gelen Balıkesir'de üretim yapan 185 fabrika ve 16 bin 500 kişiye istihdam sağlar bir seviyeye yükselmiştir. Yani 7 yıllık süre içerisinde yaklaşık 4 katı büyüyen bir istihdam hacmi söz konusudur. İSO ilk 500 listesinde yer alan 9, İSO ikinci 500'de ise 5 adet firmamız bulunmaktadır.

“BALOSB 770 hektar daha genişleyecek”

En başta OSB'de ne çalışmalar yapılıyor ve en büyük hamle nedir diye baktığımızda genişleme çalışmalarını ifade edebiliriz. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut alanda tahsis edilecek sanayi alanı kalmadığı için yeni sanayi parselleri oluşturabilmek amacıyla genişleme süreci başlatılmıştır. Yaklaşık 770 hektar; yani diğer bir ifadeyle 1,5 kat daha büyüyecek olan OSB'nin kamulaştırma süreci üç etap halinde planlanmıştır ve çalışmalar devam etmektedir. 152 hektar büyüklüğündeki Birinci Etap Genişleme Alanının parsel tesviye işlemleri 4 Haziran 2021'de temel atma töreniyle başlamış olup 3 yüklenici firmayla çalışmalar alanda deva ettirilmektedir. Genişleme birinci etaptaki 152 hektarlık alanda oluşan 49 parselden 48'i yatırımcılarımıza tahsis edilmiş durumdadır. Bu da gösteriyor ki daha alan alt yapı çalışmaları sonuçlanmadan bile 49 parselin 48'i hemen satışa sunulmuş ve bu satış işlemi gerçekleşmiş durumdadır. Geriye kalan 130 dönümlük bir adet parselin tahsisiyle ilgili yatırımcı sanayicilerimizle görüşmeler devam etmektedir. İki yıl içiresinde bu fabrikaların üretime geçmesiyle 16 bin 500 istihdam sayısına 10 bin kişilik yeni bir istihdam grubu daha eklenerek 25 binin üzerinde bir çalışan sayısına OSB'miz ulaşmış olacaktır.

“İki ve Üçüncü etap 2025 sonunda bitecek”

İkinci etabın alanı ise daha büyüktür 338 hektardır. Bu alanın da kamulaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir. Parsel tesviye ve altyapı işlemleri proje aşamasında olup, Ocak 2023'te başlanması planlanan ikinci etap genişleme alanında toplam bu defa 116 adet parsel elde edilecektir. Bu etabın parsel tesviye ve altyapı işlemlerinin de 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Üçüncü etaba geldiğimizde bunu büyüklüğü de 283 hektardır. Bu alanla birlikte bu çalışmaların kamulaştırma işlemleri 2023'ün ikinci yarısında başlanacaktır. Yani gelecek yıl inşallah bu günlere gelindiğinde artık son etap genişlemenin de kamulaştırma işlem süreçleri başlatılmış olacaktır. Parsel tesviye ve altyapı işlemlerinin de sonuçlanması için 2025 yılı sonunu hedeflemiş durumdayız.

“5 ila 8 yıl sonra 40 bin istihdam hedefine ulaşacağız”

OSB'miz tüm genişleme alanlarının tahsis edilmesi ve 5 ila 8 yıllık periyotta buralarda üretime başlanılması durumunda ki hedefimiz budur ve bunun gerçekleşme ihtimali yüzde 100'dür. Alandaki toplam istihdam sayısı 40 bine ulaşacaktır ve Türkiye'nin örnek bir gelişim çizgisi izleyen belki de en önemli birkaç OSB'sinden biri haline gelmiş olacaktır.

“Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi artırıldı”

Balıkesir Organize Sanayi Bölgemizde genişleme alanı çalışmalarıyla birlikte eşgüdümlü olarak sürdürülen bir başka önemli çalışma Atık Su Arıtma Tesisi'dir. Arıtma bilindiği gibi artık sanayi tesislerinin, çevre kirliliği oluşturmaması, sürdürülebilir bir sanayi faaliyetinin icrası bakımından olmazsa olmazımızdır. Genişleme faaliyetiyle birlikte buradaki sanayi kapasitesinin yükselmesiyle birlikte mevcut arıtma tesisimizin yeterli gelmeyeceği öngörüsünden yola çıkılarak tam da zamanında yapılan bir yatırımla yeni atık su arıtma tesisimiz OSB'mize kazandırılmıştır. Bu konuda da müteşebbis heyetimizin ve OSB yönetimimizin zamanlı hareket eder bu reaksiyonu göstermesi bakımından ben de çok müteşekkirim. Atık su arıtma tesisi günlük 3 bin 300 metreküp kapasiteyle hizmet verirken genişleme alanlarına gelecek yeni fabrikalar de düşünülerek günlük 10 bin metreküp kapasiteli yeni bir arıtma tesisinin yapımı kararlaştırılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firmasıyla 2020'nin Aralık ayında sözleşme imzalanmış ve 77 milyon TL bütçeyle hemen 2022'nin 17 Aralık'ta tamamlanması için sözleşme yapılan çalışma planlanan tarihten 6 ay kadar önce sonuçlandırılarak 7 Temmuz 2022'de devreye alınmıştır. Böylece toplam arıtma kapasitemiz günlük 13 bin 300 metreküp kapasiteye ulaşmıştır. Arıtma Tesisimizde işletmede iki çevre mühendisimiz, bir manika mühendisimiz, bir kimyagerimiz, dört teknikerimiz ve altı işçimiz olmak üzere toplam 14 personelimiz 7/24 esasına göre

çalışmaktadır.

“Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının yapımı devam ediyor”

OSB'mizle ilgili önemli gelişmelerden üçüncüsü ilimiz için aslında bütün Balıkesir için değer taşıyan çok önemle bir gelişmedir. Bu da ilimizde Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması sürecidir. İhracatta süregelen artışı desteklemek ve Gökköy Lojistik Merkezi'yle demiryolu taşımacılığını daha cazip hale getirebilmek amacıyla Balıkesir OSB bünyesinde gümrük müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda 10 Mart 2022'de başlayan Gümrük Müdürlüğü binası yaklaşık 30 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olup yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Ocak 2023'de faaliyete geçirilmesi ve tamamıyla hizmete alınması planlama dahilindedir. 30 Mayıs 2022 tarihinde belirlenen geçici ofislerde de Balıkesir Gümrük Müdürlüğümüz Bursa Uludağ Gümrük Bölge Müdürlüğü olarak faaliyete başlamıştır. Bununda Balıkesir'e tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Balıkesir Gümrük Müdürlüğü her türlü ithalat, ihracat, transit, antrepo, yolcu ve posta işlemlerini yapmaya yetkili A sınıfı bir gümrük idaresi olarak hizmet verecektir. Hem ithalat hem de ihracat sürecinde firmalarımızın önemli bir çözüm ortağı olacaktır. Karayolu, demiryolu ve havayolu lojistik bağlantıları geniş bir yelpazede iş ve işlemler sürdürülecek, talep edilebilecek tüm gümrük işlemleri burada sonuçlandırılabilecektir. Yapılan bina içerisinde depo, antrepo, çeşitli ofisler, dükkanlar, pansiyon ve lokanta ile yeterli sayıda TIR Parkı yer alacaktır.

“Kontrol İzleme Merkezi faaliyete geçti”

Burada gerçekleştirilen dördüncü önemli hizmet Jandarma Karakol Binamızın yenilenmesi olmuştur. Güvenlik tabi ki her işin başında gelen bir süreçtir. Bölgemizin yoğunlaşan trafiği, insan hareketliliği güvenlik konusunda da daha ayrıntılı değerlendirmeler yapmayı ve tedbirler almayı gerektirmektedir. Mevcut yerindeki alan yetersiz olduğu için son derece modern, bütün imkanlara sahip yeni bir karakol binası yapımı gerçekleştirilmiş ve şu anda 16 bin 500 çalışanı olan ama kısa bir zamanda 40 bine ulaşacak çalışan sayısının burada sürekli bulunacağı bir alanda tabi ki yeni bir karakol binasına kavuşmuş oldu. Aynı zamanda burada OSB Jandarma Karakolu Hizmet Binası ve yine OSB'mize ait Kontrol İzleme Merkezi tamamlanarak bu yıl Temmuz ayında güzel bir açılışla hizmete dahil edilmiş oldu. Kontrol ve İzleme Merkezinden 61 adet kapı ve saha kamerası, 12 adet plaka tanıma sistemi kamerası olmak üzere 73 kamerayla 7/24 esasına göre sürekli olarak bir görüntü izleme, takip sistemi kurulmuş vaziyettedir."

MESTEM kursları devam ediyor”

Bir başka önemli hizmet de 3-4 yıl önce sonuçlanmış olan bir çalışmamız var. Sanayi ile kursiyerleri ve istihdam alanını birleştiren, buluşturan mesleki eğitim merkezimi MESTEM var. Fabrikaların nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla OSB bünyesinde 2020 yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu merkez bünyesinde 5 atölye mevcuttur. Bunlar yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon, metal işleri, makine teknolojileri ve temel mekanik atölyeleri olmak üzere 5 dershanede hem OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin öğrencilerinin atölye ihtiyaçları karşılanırken hem de bir meslek sahibi olamamış gençlerimiz burada düzenlenen eğitimler sonucunda sertifika sahibi olarak meslek edinme imkanına kavuşturulmuş olmaktadır. Katılımcı firmalarımızdan gelen talepler üzerine İşkur, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve OSB işbirliğinde istihdam garantili kursların açılması faaliyeti sürdürülmektedir. Şu ana kadar buradan belge, sertifika alan 87 kursiyerimiz bölgemizdeki firmalarda işe başlamış durumdadır. Bu sayının tabi ki giderek artacağı malumlarınızdır. Bu konuşla bağlantılı olan bir gelişme de Mesleki Belgelendirme Merkezi'dir. OSB bünyesinde mesleki alanlarda belgelendirme yetkisine sahip olmak üzere MESBEM Nisan 2021'de faaliyete başlamış resmi olarak kurulmuştur. Bunun amacı da Türk Standartlarından TÜRKAK nezdinde kalite yetkisi ve Mesleki Yeterlilik Kurumundan yeterlilik yetkisi alarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak ve YBK olarak TÜRKAK ve MYK onaylı uluslararası geçerliği olan belgelendirme hizmeti vermektedir. TÜRKAK Akreditasyon Denetimleri tamamlandığında 4 farklı sektörde metal, makine, elektrik ve lojistik olmak üzere 36 birimde belgelendirme yapılabilir hale gelecektir.

“Neşe Fabrikasında 110 çocuk eğitim alıyor”

Burada çalışanlarımız için uzun süredir hizmet veren bir faaliyetimiz var. Neşe Fabrikası adında bir bakımevine sahibiz. Sanayideki kadın istihdamını artırmak amacıyla Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi içeriğinde OSB bünyesinde faaliyet gösteren gündüz bakımevimiz 110 öğrencisiyle eğitime devam ediyor. Bu kreşte kayıt önceliği annesi OSB'deki fabrikalarda çalışanlara öncelik verilmektedir.”

Toplantıya BALOSB yönetim kurulu üyeleri olan BALOSB Müteşebbis Heyet Başkanvekili Hüseyin Bekki, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay ve BALOSB Müdürü Mesut Eray, kamu kurum müdürleri ile BALOSB genişleme alanında çalışan müteahhit firmaların temsilcileri katıldı.