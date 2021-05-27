BALOSB ile BASKİ arasında 25 milyon TL'lik işbirliği

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün içme suyu hattı ve içme suyu deposu işini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bünyesinde bulunan BASKİ ekipleri üstlendi. Yaklaşık 4 kilometrelik içme suyu hattı döşenmesi ve içme suyu deposu yapılması konusunda Balıkesir OSB ve BASKİ yönetimi protokol imzaladı.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde içme suyu hattı ve deposu yapılması konusunda BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ve OSB Müdürü Mesut Eray protokol imzaladı. OSB Yönetim binasında yapılan imza töreninde konuşan OSB Müdürü Mesut Eray teknik bilgiler vererek, "Biz birinci etap genişleme alanında son yıllarda Marmara ve Ege Bölgesi açısından en büyük toprak hareketine başladık. 1 milyon 560 bin metrekarelik alanda parsel tesviyesini hazırlıyoruz, alt yapısını hazırlıyoruz ve arsa tahsis sözleşmesini hazırladığımız sanayicimize de sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda BASKİ ile burada görev yaptığımız dönemden bu yana sıkı ilişkiler içindeyiz. Gerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın, gerekse BASKİ Genel Müdürümüzün bizlere katkısı çok fazla. Geçtiğimiz günlerde bir su arızasında genel müdürümüz sağolsun ekiplerini gönderdi ve sıkıntıyı giderdi" dedi.

Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ise, BASKİ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sundu. Bekki, "Balıkesir'de kendini geliştiren sanayicimize destek veren yaşadığı her sıkıntıda burada bizlere destek olan Balıkesir Büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, "Sanayi sektörü kimsenin siyaset düşünmeden hizmet verebileceği, şehrin kalkınması adın çok önemli bir yer. Buraya sahip çıkarsak ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Bizim için önemli bir husus. İnşallah yatırım noktasında bizim çalışmalarımız da ARGE çalışmalarına destek olur ve belki bir boru fabrikası kurulur. Malzemeyi İstanbul'dan, İzmir'den almaktan ziyade neden burada üretilmesin. Yatırımların güçlenmesi Balıkesir'in de cazibe merkezi haline gelmesi adına önemli bir noktadır" dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı olarak protokol imzalandı. Yapılacak hizmetle OSB içindeki 4 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek ve içme suyu deposu yapılacak. Yatırımın yaklaşık 25 milyon TL civarında olacağı kaydedildi.