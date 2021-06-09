BALOSB'dan iş garantili kurs

Balıkesir'de BALOSB, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile iş garantili Kaynakçılık ve CNC Tezgah operatörlüğü kursu açılıyor.

Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği sonucunda BAL0SB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde (MESTEM) iş garantili kurslar açılıyor. Kaynakçılık ve CNC Tezgah Operatörlüğü branşlarında açılacak olan kurslara 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren basvuru@balosb.org.tr ve www.balsob.org.tr adresleri üzerinden başvurular alınmaya başlanıldı. Kurslar 21 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve Kaynakçılık kursu 2 ay ve 218 saat ve CNC Tezgah Operatörlüğü 4 ay 640 saat olarak devam edecek olup kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere firmalar işe alım garantisi verdi.