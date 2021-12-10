BALOSB'de görev dağılımı yapıldı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (BALOSB) Müteşebbis Heyet ve diğer kurullarda yeni görev dağılımı yapıldı.

1 Aralık 2021 tarihinde BALOSB'de yapılan genel kurulun ardından Müteşebbis Heyet yeniden oluşturuldu. Başkanlığını Vali Hasan Şıldak'ın yaptığı heyette; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, YİKOB İdari ve Mali İşler Müd. Emre Bulut, İş insanlarından; Hüseyin Bekki, Fahri Ermişler, Sinan Yırcalı, Selçuk Savaş, Metin Baykan, Ahmet Şen, Gürsel Ötegengil, Mehmet Kelemençe, Niyazi Eğinlioğlu yer aldı.

9 Aralık 2021 tarihinde yapılan ilk Müteşebbis Heyet toplantısında yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Başkanlığını Vali Hasan Şıldak'ın yapacağı Yönetim Kurulunda Başkan Vekilliğine Hüseyin Bekki seçilirken Yücel Yılmaz, Nazmi Yarış ve Rahmi Kula Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Yasin Sağay ve Emre Bulut ise Denetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Öğretmenevinde yapılan toplantıda Vali Hasan Şıldak; Balıkesir'in marka şehir olmasında önemli adımlar atıldığını, BALOSB'nin de bu yolda şehre çok katkı sağladığını ve yeni yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini belirterek Müteşebbis Heyete ve Yönetim Kuruluna çok büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi ve yeni seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerini iletti.