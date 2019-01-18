Balya' da öğrenciler geleceğe tohum ekti

Ve 4. Sınıf öğrencileri Bengi Projesi kapsamında doğal çeşitliliği arttırmak amacıyla hazırladığı tohum topları toprakla buluşturdular. Proje kapsamında, önceden kurutulan tohumlar toprak hamurunun içine yerleştirilerek top şekline getirildi.

Toplar oda sıcaklığında kurutuldu. Kuruyan toplar yapılan etkinlikle öğrenciler tarafından toprağa saçıldı. Kestane, badem, kiraz, alıç ve fıstık çamı tohumlarından oluşan 500 tohum bombası bu etkinlik sayesinde toprakla buluştu. Projenin devamında atılan tohum toplarının, kar ve yağmurun etkisiyle nemlenmesi, içindeki tohumun çatlayarak, gerekli ortam sağlandığında toprağa kök salması bekleniyor.

Proje ile ilgili bilgi veren sınıf öğretmeni Murat Dirlik, “Milli eğitim 2023 vizyon belgesinin temelinde yer alan beceri gelişimi temelli yaparak yaşayarak öğrenmeye yönelik olan bu projemiz ile öğrencilerimizden geleceğe tohum ekmelerini istedik. Öncelikle tohumları, hazırladıkları killi toprakla sararak top haline getirdiler. Daha sonra bu topları oda sıcaklığında kuruttular. Toplar kuruyarak doğaya atılmaya hazır hale geldiğinde ise etkinlik kapsamında elle ve sapanla atarak tohumları toprakla buluşturduk Bahar aylarında gözlem yapmak üzere tekrar buraya gelip incelemeler yapacağız. Amacımız doğa sevgisini çocuklarımıza kalıcı bir şekilde aşılamak” dedi.

Proje çalışması sırasında çok eğlendiklerini belirten öğrencilerin sevinç ve gururları gözlerinden okunmaktaydı. 4 sınıf öğrencilerinden Hüsna Hatice Kürcen, “Bu proje ile doğayı dilimizle seviyoruz demenin yeterli olmadığını gördük. Doğayı seven her insanın doğa için bir etkinlik yapmasının, en azından bir fidan dikmesinin insana gurur verdiğini gördük. Topları ellerimizle hazırladık, gözümüzün önünde kuruttuk sonra da sapanlarla toprağa attık çok keyifli ve eğlenceliydi” dedi. Projeyi diğer sınıflarla da sürdürmeyi planladıklarını belirten Okul Müdürü Şahin Uçar da, “Doğa sevgisi ve çevre bilincinin gelişmesi için projemizin sürekliliği ve yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Diğer sınıflarla da bahar aylarında bu etkinliği ilçenin farklı bölgelerinde tekrarlayacağız. Daha sonra da kardeş okulları ile birlikte bir etkinlik düzenleyeceğiz. Duyarlılıkları için etkinliğe katılan öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.