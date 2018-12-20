Balya Kaymakamı Topuz'dan öğrencilere çok okuyun uyarısı

Bengi projesi kapsamında “Okulumuz Okuyor” etkinliği için İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Aksoy ile birlikte Şamile Altıntaş İlkokuluna giden Kaymakam Topuz, 4/B sınıfına misafir olurken, Z-Kütüphanedeki kitap okuma etkinliğine katıldı.

Kaymakam Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy'u Okul Müdürü Şahin Uçar karşılarken, okul kütüphanesinde bir ders boyunca öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kitap okuma saati sonrasında öğrencilerle kitap ve eğitim üzerine sohbet eden Kaymakam Topuz, kitap okumanın önemini anlatırken, kitap okumanın bir alışkanlık haline getirilmesini istedi. Kaymakam Topuz, yeni tamamlanmış olan Z-Kütüphanede incelemelerde bulunurken, Müdür Şahin Uçar da kütüphane hakkında detaylı bilgiler verdi. Okul kütüphanesinde güncel, süreli dergilerin de yer aldığını vurgulayan Uçar, kitapların sayı ve içerik olarak zengin olduğunu anlatırken, ayrıca kütüphane ortamının ve düzeninin öğrencilerde okuma alışkanlığının arttırılmasında büyük katkı sağladığını vurguladı. Şamile Altıntaş İlkokulu personelinin kendi çabalarıyla düzenlediği yeni özel eğitim sınıfını da ziyaret eden Kaymakam Topuz, özel eğitim öğrencileriyle kısa bir sohbet yaptı. Kaymakam Topuz, Müdür Uçar' dan Bengi kapsamında yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Şamile Altıntaş İlkokulunu, yerel ve ulusal basında ses getiren çalışmaları nedeniyle tebrik ettiğini belirten Kaymakam Fatih Topuz, ”Özverili çalışmalarınızı ve gayretlerinizi ilgi ile takip ediyorum. Okul olarak projelerinizi takdir ediyorum. Hepinize bu özveriniz için teşekkür ediyor; çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.