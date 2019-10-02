Balya Müftülüğü öğrencileri sevindirdi

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen kıyafet dağıtım programına, Müftü Zeki Ata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Balya Müftülüğü tarafından temin edilen, pantolon, tişört ve okul formasından oluşan kıyafetler 30 İmam Hatip Ortaokul öğrencisine teslim edildi.

Öğrenciler, yeni kıyafetlerine kavuştukları için mutlu olurlarken Müftü Ata'ya teşekkür etti. Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Müftü Zeki Ata, “Geleceğinizi güzel kılmak için uğraşıyoruz. Sizlerin iyi bir eğitim alıp sağlam adımlar atmanız gerekiyor. Siz imam hatip gençliğinin inançlı ve idealist, ibadetlerine düşkün, istikameti güzel, ihlaslı, imajı düzgün, iletişimi düzgün ve ilim düşkünü olmanız gerekiyor. Sizin için ne kadar fedakarlık yapılsa azdır " dedi.

Müftü Zeki Ata'ya teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen de, "Gençlik bir kere yaşanır amma ve lâkin boş yere yaşanmaz. Gençlik, sorumsuzca geçirilecek, asabi ve her an patlamaya hazır bir ruh hali ile yaşanacak bir dönem değil. Gençlik, Allah'ın insana lütfettiği en güzel çağdır. İçinde yaşadığımız döneme en büyük katkıyı sağlayacak olanlar, özellikle, imanı kalbine yerleştirmiş dindar gençlerdir. İçinde Allah sevgisi ve korkusu taşıyan, Allah'a karşı sorumluluğunu kavrayan, milli ve manevi değerlere saygılı ve bunun için çaba gösteren genç, dünyanın en büyük gücü haline gelir. Allah'a dayanan bu gücün önünde ise hiç kimse duramaz. İşte siz bu gençlik olacaksınız. Size güveniyoruz ve sizleri seviyoruz. " şeklinde konuştu. Okul müdürü Nail Güzelarslan da destek olan yetkililer ve hayırseverlere teşekkür etti.