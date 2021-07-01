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Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, İtfaiye ekipleri, Yangın söndürme helikopterleri ile kısa sürede müdahale edildi. Yangın orman bölge müdürlüğü ekipleri ve yangın helikopterinin çalışmaları sonucu yayılmadan kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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