Balya'da çocuklar oyunla büyüyor

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Şamile Altıntaş İlkokulunda sürdürülmekte olan Çocuk Oyunla Büyür projesi kapsamında öğrenciler geleneksel oyunları oynayarak hem oyun kültürünü öğreniyor hem de birbirinden ve iletişimden kopuk olmayan, sosyal bireyler olarak yetişiyorlar. Bir süredir devam eden projeyi, yıl sonu olmasıyla şenlik havasına dönüştürmeye karar verdiklerini belirten Okul Müdürü Şahin Uçar, projenin önümüzdeki yıl da devam edeceğini söyledi.

Okul Bahçesinde düzenlenen şenliklerde bir hafta devam etti. Projede bütün öğrencilerin görev aldığını anlatan Müdür Uçar, “Bu projede amacımız öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından uzakta, sosyal bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktı. Projenin olumlu dönütlerini görmek bizi sevindirdi. Bu nedenle yılın son haftasında öğrencilerimizin hem stres atmaları hem de eğlenmeleri amacıyla Şenlik Haftası olarak tertip edip çeşitli yarışmalar düzenledik. Onlarla birlikte bizler de oyunları oynadık. Perşembe günü düzenlenen şenlik finallerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Aksoy ve Balya Kaymakamı Fatih Topuz da katıldı. Kaymakam Topuz'un da kendileriyle birlikte oyunları oynamasından çok mutlu olduğu görülen öğrencilerin şenliklerde çok neşeli oldukları gözlerden kaçmadı. Şamile Altıntaş ilkokulunda şenlikler kapsamında bahçede satranç, badminton, bocce, reversi, sos, dokuztaş, yakan top, zıp zıp gibi oyunlarda yarışmalar düzenlendi. Okul bahçesinde müzik eşliğinde düzenlenen bu şenliklerde öğrenciler hem oyun oynadılar, hem de birbirleriyle daha sosyal bir etkileşim kurdular. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Projede görev alan öğrencilerden 3-A Sınıfı öğrencisi Elif Kandilli de, “ Biz okula gelirken çok mutlu geliyoruz, öğretmenlerimizi, dersleri çok seviyoruz. Ayrıca okul bahçemiz çeşit çeşit oyunlarla dolu teneffüsler, öğle araları çok keyifli geçiyor. Ben en çok ta satranç yapıldığında sevindim. Çünkü izlediğim bir filmde okulun bahçesinde görmüştüm ve keşke bizim de böyle satrancımız olsa demiştim. Sonra bir baktım ki okulumuza satranç yapıldı o gün çok sevinmiştim” dedi. Proje uygulamasını yerinde inceleyen Balya Kaymakamı Fatih Topuz ise, Okul Müdürü Şahin Uçar ve öğretmenlere okula kazandırdıkları bu yeni alan ve şenlik için teşekkür etti.