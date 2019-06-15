Balya'da Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden müthiş final

Okul idaresi öğretmenler ve öğrencilerin birlikte hazırladığı programa ilçe protokolünün, okul aile birliğinin, öğrencilerin, velilerin ve ilçe halkının yoğun ilgi vardı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren program ilçe halkına bazen duygusal, bazen coşkulu anlar yaşattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Okul Müdürü Ahmet kürcen açılış konuşmasıyla devam etti. Etkileyici bir konuşma yapan Kürcen büyük alkış aldı. "Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var" şiiriyle devam eden geceye okul tiyatro kulübünün "Delidir ne yapsa yeridir" sikeciyle devam edildi. Edebiyat öğretmeni Burcu Türker'in öncülüğünde çalışan öğrenciler izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Şiir dinletisi ve türkülerle devam eden programa, Elektrik Öğretmeni Ramazan Çulhaoğlu'nun bağlaması da renk kattı. Okul birincisi Ebrar Çakal'ın konuşması sonrasında öğrencilere geçici mezuniyet belgeleri Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Orhan Gaga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Doğru ve Okul Müdürü Ahmet Kürcen tarafından verildi. Kaymakam Fatih Topuz, öğrencilere iyi tatiller dilerken Belediye Başkanı Orhan Gaga, kendisinde bu liseden mezun olduğunu söyledi. Şenlik, slayt gösterileri halk oyunları ve mezuniyet pastası kesimiyle devam etti. Halay eşliğinde keplerini atan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Okul Müdürü Ahmet Kürcen okula katkıda bulunan tüm esnaflara ve törene katılanlara teşekkür etti.