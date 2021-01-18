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Balya'da ev yangını

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Alidemirci kırsal mahallesinde çıkan ev yangını Balya ve Karesi ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri zorlukla söndürdü.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Alidemirci kırsal mahallesinde çıkan ev yangını Balya ve Karesi ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri zorlukla söndürdü.


Balya'nın Alidemirci kırsal mahallesinde Dilaver Girgin'e ait evde nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangına Sındırgı, Balya ve Karesi ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Yangın nedeni ile evden çıkan sakinlerin 112 Acil Arama servisini araması ile Sındırgı, Balya ve Karesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma açtı.

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