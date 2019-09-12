Balya'da İlköğretim Haftası kutlandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde Şamile Altıntaş İlkokulu, 'İlköğretim Haftası'nda unutulmaz bir kutlamaya imza attı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlamalara çok sayıda vatandaşın yanı sıra ilçe protokolünün de ilgisi oldu. Açılış konuşmasını yapan ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, katılımcılara teşekkür etti. Müdür Kürcen, “Her yıl aynı coşku ve heyecanla başladığımız eğitim öğretim yılında bizleri en çok motive eden unsur küçüklerimizin gözlerindeki parıltı. Kutlamalara katılan, herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

Törende, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirleri ve eğitimle ilgili özlü sözleri öğretmenleri ve velileriyle paylaştılar. Şiirlerin ardından Batı Sahne ekibinin halkoyunu gösterileri büyük alkış aldı. Gösterinin ardından Şamile Altıntaş İlkokulu öğrencilerinin düzenlemiş olduğu geleneksel oyunlar ve yarışmalar büyük beğeni toplarken. törenin sonunda Balya Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen müzikli eğlenceyle öğrenci, öğretmen ve veliler davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Orhan Gaga'nın yaptığı teşekkür konuşmasında verdiği, okul takvimindeki en müsait zamanda Bursa Hayvanat Bahçesine öğrencilerle birlikte yapılacak gezi sürprizi büyük bir sevinç yaşattı. Kutlamaların ardından törene katılanlara pilav ve ayran ikramı yapıldı. İlköğretim Haftası etkinliği sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, okul müdürü Şahin Uçar' a özverili hizmetleri ve çabası için teşekkür ederken, öğretmenlerin gayret ve çabalarının takdire değer olduğunu söyledi.