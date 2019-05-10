Balya'da kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'de aracı ile kaçak tütün satan kişi, jandarma ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görev devriyesi sırasında Alidemirci mahallesinde 06 plakalı araçtan kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığını fark etti. A.A. ya ait araçta yapılan kontrol ve aramada, 30 kilogram tütün, 2 bin 400 adet boş makaron, 180 adet tütün dolu makaron, 143 paket sigara sarma kağıdı, 18 adet sigara sarma makinesi ve elektronik teraziye el koydu.

Adli makamların talimatıyla A.A.'ya yasal işlem başlatıldı.