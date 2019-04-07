İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Balya'da Kral mezarında kaçak kazı yapanlar yakalandı

Balya’da jandarma ekipleri Kral Mezarı mevkisinde kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Balya'da jandarma ekipleri Kral Mezarı mevkisinde kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balya ilçesi Yarışalan mahallesi Kral Mezarlığı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede yapılan kontrol esnasında ormanlık alan içerisinde; V.Y., Ö.E., S.Ö., R.D., R.G., O.Ç. ve S.Y. bol miktarda muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri kazı yapılan alanda yaptıkları araştırmada şahısları 2,67 2,16 metre genişliğinde ve 9 metre derinliğinde çukur kazmak suretiyle define aradıkları tespit etti. Yakalanan V .Y., Ö.E., S.Ö., R.D., R.G., O.Ç. ve S.Y. gözaltına alınarak, çıkarıldıkları adli makamlarca "Adli Kontrol ve Yurtdışı Çıkış Yasağı Kararı" ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.