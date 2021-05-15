Balya'da maden kamyonu şarampole uçtu: 1 yaralı

Balıkesir'in Balya ilçesinde bulunan maden şirketine ait kamyon yüküyle birlikte uçurumdan şarampole uçtu. Kamyon şoförü yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balya'da bulunan maden şirketine ait İbrahim C. yönetimindeki 35 AIG 037 plakalı kamyon maden içinden aldığı cehver yükünü boşaltmak için maden sahasına giderken uçurumdan aşağıya şarampole uçtu. Balya İtfaiyesi ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaşarak, kamyon şoförü İbrahim C.'yi yaralı olarak kurtarıldı. Kazada yaralanan İbrahim C. 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmaya başladığı öğrenildi.