Balya'da okullar eğitim öğretim yılına hazırlandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde, okullar öğretmen ve veli işbirliği ile eğitim öğretim yılına hazırlandı. İlçe merkezindeki Şamile Altıntaş İlkokulu'nda ise 10 öğretmen, boya badana ve çevre temizliği yaptı.

Balya ilçesinde, ilçe merkezi ve kırsal mahallerdeki okullar, öğretmen ve veli işbirliği ile eğitim ve öğretim yılına hazırlandı. Şamile Altıntaş İlkokulunda ise, Müdür Şahin Uçar'ın öncülüğünde bir araya gelen öğretmenlerden Mehmet Eskitürk, Ercan Gaga, Abdullah Aldemir, Seyfettin Kurucan ve Mehmet Sarıçam, boya badana yaptı, panoları yeniledi ve çevre temizliği yaptı. Okulda 135 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Okul Müdürü Şahin Uçar, okulda görev yapan öğretmenlere teşekkür etti. Balya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen de, tüm okulların eksiklilerinin giderildiğini söyledi. Kürcen, “İlçemizde 8 ilkokul, 5 ortaokul, 1 lise ve 1 anaokulu bulunmaktadır. Toplam bin 84 öğrencimiz Pazartesi günü eğitime başlayacak. Okullarımız, veli, öğretmen belediye ve Eczacıbaşı Esan firmasının katkıları ile eğitim öğretime hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.