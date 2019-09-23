Balya'da pilav ve aşure hayrı düzenlendi

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Koyuneri Ortaokulu'nda 3'ncüsü düzenlenen geleneksel aşure ve pilav hayrı büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Gülay Dönmez'in öncülüğünde, mahalle muhtarı Yusuf Özmen, öğretmen ve öğrenci velilerinin katkıları ile düzenlenen hayırda çok sayıda vatandaşa pilav ve aşure ikramı yapıldı

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, bazı okul müdürleri ile Koyuneri halkı ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. Okul Müdürü Gülay Dönmez ve emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, “Böyle etkinliklerin geleneksel hale getirilmesinin, hem öğrencilerin kültürümüzü benimsemesi hem de okul-veli işbirliğinin arttırılması açısından önemi büyüktür. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan veliler de, böyle bir etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını söylediler.