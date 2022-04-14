Balya'dan çalınan koyunlar Kepsut'ta ele geçirildi

Balıkesir'in Balya ilçesinden gece geç saatlerde çalınan 27 adet küçükbaş hayvan jandarma ve JASAT ekiplerince Kepsut ilçesinde ele geçirildi.

Balya'nın Akbaş mahallesinden gece saatlerinde A.O.D. isimli şahsa ait hayvan ağılından 27 adet 75 bin TL. değerinde küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Çalınan hayvanların bulunabilmesi, fail yada faillerinin belirlenip yakalanması amacıyla JASAT ve Asayiş Timlerinden oluşturulan özel ekiple yapılan geniş çaplı araştırmalar neticesinde çalınan hayvanların Kepsut ilçesi, Osmaniye mahallesinde E.D. isimli şahsa ait hayvan ağılında olduğunun tespit edildi. E.D. isimli şahsa ait hayvan ağılında yapılan aramada çalınan hayvanlar mağdur A.O.D.' ye teslim edildi. Olayın faili E.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.