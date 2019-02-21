Balyalı öğrenciler veterinerlik fakültesini ziyaret etti

Rehber Öğretmeni Rukiye Dayı, Müdür Yardımcıları Ayhan Keskin ve Ahmet Kürcen'in öncülüğünde düzenlenen gezide coşku yaşandı.

Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 45 öğrencinin katılımıyla Üniversiteye tanıtım gezisi düzenlendi. Gezi sayesinde, okulun Hayvan Sağlığı alanı öğrencileri, Veterinerlik Fakültesinde dersleri izlerken, öğrenim süresi ve iş imkanları konusunda bilgi sahibi oldu. Balyalı öğrenciler, daha pek çok bilgiyi fakülte ziyareti sırasında öğretim üyeleri ve veterinerlik öğrencilerinden öğrenme fırsatı buldular. Fakültenin Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın tarafından fakültedeki uygulamalar, dallar, akademik birimler ve laboratuarlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Cerrahi Anabilim Dalı Başkanın Prof. Dr. Cengiz Ceylan ise, öğrencileri ameliyat izletti. Öğretim üyeleri, öğrencilerin sorularını cevaplandırırken, öğrencilerde akademisyenlere teşekkür etti. Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan Müdür Yardımcısı Ahmet Kürcen, ”Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok sıcak karşıladılar. Öğrencilerle yakından ilgilenen öğretim görevlileri, öğrencilerde fakülteye girebilmek için aşk ve şevk uyandırdı. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.