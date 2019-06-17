Balyalı öğrenciler yemekte buluştu

Okulun kapanmasının ardından yemekte buluşan öğrenciler, tatilde sık sık bir araya gelme sözü verirken öğretmenlerine teşekkür etti.

Dolu dolu bir eğitim öğretim yılı geçiren İmam Hatip öğrencileri, okulun tatile girmesinin ardından yemekte bir araya geldi. Sekizinci sınıfı bitiren öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadığı organizasyonda, tüm okul öğrencileri okul idaresi ve öğretmenler hazır bulundu. Yemeğe, eğitim yılı boyunca desteğini eksik etmeyen Şamile Altıntaş İlkokulu Müdürü Şahin Uçar da katıldı. Müdür Uçar, “İlkokuldan mezun ettiğimiz öğrencileri böyle mutlu bir İmam Hatip ortaokulu ailesi içinde görmek beni onurlandırdı. Her zaman yanınızda olacağım. Örenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum” dedi. Okul Müdürü Ahmet Kürcen de, “Öğrencilerimize yaz tatilini iyi geçirmelerini tavsiye ediyorum. Sizlerden iki ay ayrı kalmak bile zor. Öğretmenlik mesleğinin hüzünlü vedalarla dolu olduğunu biliyorum. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.