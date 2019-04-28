Balyalılar 7. kez düzenlenen şenlikte buluştu

'si düzenlenen 'Bahar Şenliği' büyük ilgi gördü.

Geleneksel hale getirilen Bahar Şenliği Tuzcumurat Mahallesi'nde ki Cumartesi Pazarı'nda gerçekleştirildi.

Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabulut, MHP İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'un katıldığı şenliğe katılımda yoğun oldu.

Bu yıl mevlit okutulup, güreşinde düzenlenerek renk katılan şenlikte, Balyalılar, “Doyduğumuz yerde kendi geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Her yıl yaptığımız bu şenlikte hemşerilerimiz ile bir araya geliyoruz. Bu etkinliğimize katılarak bizlerle destek olan tüm hemşerilerimize ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz” dediler. Şenliğe katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.