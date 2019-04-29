BANBİS Samsun projesi için destek bekliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 yıl önce 2 kişiyle başlanılan bisiklet macerası 300 kişiye ulaştı.

Bandırma Bisiklet Grubu olarak 16 Haziran 2016 yılında 2 kişiyle kurulan grup 300'ü aşkın üyesiyle Bandırmalı bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS), 10 üyesiyle Bandırma Son Kurşun Anıtı'ndan başlayıp 8 günde 1000 kilometre pedal çevirerek Samsun Bandırma vapuruna 19 Mayısta ulaşmayı planlıyor.

11 Mayıs tarihinde planlanan ilk pedalın atılması için maddi destek bekleyen bisiklet grubu hedeflediği parayı bulamaz ise proje tamamlamayacak. Bandırma Bisiklet Grubu Kurucu Başkanı Olcay Türker, “Atatürk' ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun' a ulaşmasıyla başlayan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı dolayısıyla ülkemiz genelinde birçok sivil toplum kuruluşu Samsun'a gidebilmek, 100. yılı orada kutlayabilmek için çeşitli projeler yazıyor ve hatta hemen hemen birçok sivil toplum kuruluşunun projesi onaylandı. Resmiyete kavuştu. Bizler de Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve Kurtuluş Savaşında mücadele eden binlerce vatan kahramanına minnet borcumuz için Bandırma'dan Samsun'a bisiklet ile gitmek istiyoruz. Kurtuluş ruhunda adı geçen ilçemizden Son Kurşun Anıtı' nın bulunduğu yerden toprak alıp istiklal mücadelemizin ilk adımı sayılan Bandırma vapuruna götürmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.