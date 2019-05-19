Bandırma 100. Yılı coşkuyla kutladı

Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100 ncü yıl dönümünde milli mücadelenin simgesi Bandırma Vapuru'na adını veren Balıkesir'in Bandırma ilçesinde coşku ve gurur hakimdi.

Bandırma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü Atatürk Anıtı'na resmi çelengi sunarken, törenlere Milletvekili Ahmet Akın, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Albay Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun, 17 Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Alparslan Serel, siyasi parti temsilcileri , öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü gerçekleştirdi. Elüstü konuşmasında, "Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev sorumluluğumuzdur" dedi.

Elüstü'nün konuşmasının ardından Hafsa Sultan Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini ve gençliğin Ata'ya cevabını seslendirdi. Çeşitli spor, dans ve halk oyunları gösterilerinin ardından törenin gündüz bölümü 911 Arama Kurtarma Derneği'nin sergilediği gösteri ile sona erdi.

Kutlamalar akşam yapılacak Fener Alayı ve Gece Yolcuları Konseri ile sürecek.