Bandırma Ak Parti'den sağlık çalışanlarına C vitamini desteği

Bandırma Ak Parti teskilatı tüm Dünya'da yaşanan Covid-19 salgınında büyük bir yük üstlenen sağlık çalışanlarına yönelik C Vitamini desteği amacıyla Bandırma Devlet Hastanesi'nde 50 kasa mandalina dağıtımı gerçekleştirildi.

Yapılan etkinlik ile ilgili Bandırma Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanı Metin Şener "Yaşanan Covid-19 salgınında omuzlarında büyük bir yük bulunan ve özveri ile bizim sağlığımızı düşünerek bizlere karşılıksız destek olan Sağlık Çalışanlarımızın her daim yanlarında olduğunu belirtmek isteriz. Bizlere verdikleri hizmetlerin karşılığı hiç bir şey ile ölçülemez, bizlerde Bandırma Ak Parti İlçe teşkilatı olarak 50 Kasa Mandalina ile onlara nacizane C vitamini desteği sunmayı düşündük. Sağlık Çalışanlarımızın her basamağındaki tüm personellerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.