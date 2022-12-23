Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde son zamanlarda hamsi balığı bolluğu yaşanıyor.

Havaların kötü gidişatı sebebi ile tezgahlarda yaşanan balık azlığı, havaların düzelmesiyle yerini balık bolluğuna bıraktı. Bandırma Balık Hali'nde balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle hamside ve çinekop balığında bolluk yaşandığı gözlendi. Balıkçı Barış Yıldız, "2021-2022 yılına göre bu sene daha çok balıkçılık oldu. Üç aydır palamut balığı zaten boldu tezgahlarda geçen sene bu kadar palamutta bolluk olmadı. Şimdi palamudu bitirdik çinekop ve hamsi başladı. Karadeniz'den de hamsi gelmeye başladı şuanda tezgahlarda hamsi ve çinekop balığı var. Buradan gelen balıklar buraya da yetiyor dışarlara da yetiyor. Ankara, İzmir ve Eskişehir genelde balık olmayan yerlere buradan balık temin ediliyor. Karadeniz hamsisi bol geldiği için hem orada var buraya da geliyor bu sefer tabii ki fiyatlar daha uygun oluyor yerli hamsiye göre" dedi.