Bandırma balık halinde hamsi ve lüfer bolluğu

Güney Marmara'nın balık ambarı olarak bilinen Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Marmara Denizi'nde yağışlı havanın balık miktarını arttırması ile tezgahlarda hamsi ve lüfer bolluğu dikkat çekiyor. Hamsi bolluğu olmasına rağmen kilosu 40 TL'den aşağı düşmezken, lüferin de tanesi 35 ile 40 TL'den satılıyor. Önümüzdeki günlerde balık miktarında artışın devam etmesini beklediklerini söyleyen balıkçı Barış Yıldız, "Bandırma balık halimize bol miktarda Karadeniz ve Marmara hamsisi gelmekte. Hamsinin kilosu 35 ile 40 TL arasında seyretmekte. Bununla birlikte lüfer bolluğu da yaşanmakta ve 350 ile 400 gramlık lüfer de yine 35 ile 40 TL arasında satılmakta. Balık miktarının artması bizi de mutlu ediyor. Özellikle hafta sonu balık halimizde müşteri bolluğu yaşanıyor. Böyle giderse balık miktarı daha da artacak ve vatandaşlarımız bol bol balık yiyecek. Vatandaşlarımız balığa doyacak" diye konuştu.