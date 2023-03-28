Bandırma balık halinde Ramazan bereketi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor.

Hal esnafı, ramazan ayında hale gelen balık miktarında büyük artış görüldüğünü belirtiyor. Vatandaşın balık haline ilgisinin beklenenden az olduğunu belirten balıkçı Barış Yıldız, ramazan ayının balıkhaneye bereketiyle geldiğini söyledi.

Yıldız “Tezgahlarımız Ramazan'ın bereketiyle bollaştı”

Balıkçı esnafı Yıldız, " Öncelikle herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan'ın bereketiyle beraber, tezgahlarımızda balık çeşitliliği bulunmaktadır. Hamsi, sardalye, istavrit, uskumru, mezgit, çinakop gibi birçok çeşitliliğimiz var. Fiyatlarımız oldukça makuldür. Sardalyenin kilosu 50 TL, hamsinin kilosu 70-100 TL arası, istavrit kilo 50 TL, uskumru kilosu 70 TL olup fiyatlarımızı uygun tutmaktayız. Vatandaşlarımız en çok hamsi ve istavrit tercih etmektedir. Ramazan nedeniyle satışlarımız sakin ama balık çeşitliliğimiz çoktur. Ramazan Ayı'nda balık bolluğu yaşanıyor tezgahlarımızda. Fiyatlar şu anda gayet uygun" şeklinde konuştu.