Bandırma balık halinde tezgahlar canlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ki balık halinde tezgahlarda balık çeşitleri çoğalmaya başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde Ege denizinde ki balık avcılığının başlamasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği ve bolluğu yaşanmaya başladı.

İşletme sahibi Ali Çakıroğlu Ege denizinde uluslararası sularda balık avcılığının başlamasıyla birlikte kalamar, mezgit, tekir, barbun, bako, istavrit ve karides gibi balık çeşitliliğinde artış olduğunu, satışlardan oldukça memnun olduklarını ifade etti.