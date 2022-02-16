Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: "Bandırmamıza sabırlar diliyorum"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ün öldürülmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırmamıza sabır diliyorum. Bu son olsun" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Hazal Alpyörük'ün öldürülmesine tepki göstererek, "Haberi duyduğumda inanamadım. Çünkü biz Bandırma'da kadınlar ve erkekler birbirimizi rahatsız etmeden yaşadık bunca zaman. Kadınlarımızla yan yana yürümeye alışığız. Kadınlarımız değerlidir. Hep onlar rahat etsin isteriz. Onlar her şeyin en iyisine layıktır. Bandırma sokaklarında gece geç saatlerde bile güven içinde gezer bizim kadınlarımız. Rahatsız olmasınlar diye dikkat eder Bandırmalı; işte tam da bu sebeplerden inanamadım. Bandırma'da böyle içimizi yakan bir olayın yaşandığına, gerçekten çok üzgünüm. Hazal kardeşimizin kabri nur mekanı cennet olsun. Karnında henüz kokusunu alamadığı bebeğini de yanında götürdü. İnsanın içine oturuyor acısı. Bandırmamıza sabır diliyorum. Bu son olsun" dedi.