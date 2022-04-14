Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun düzenlediği mahalle gezileri ile vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinliyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP İlçe Başkanı Selim Panç ile Levent Mahallesini ziyaret etti. Mahalleye seyir Tepesi yapacaklarını belirten Başkan Tosun, "Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Selim Panç ve partililerimiz ile birlikte Levent Mahallemizdeki kahvelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik. Mahallemizin eksiklerini belirli bir plan ve program çerçevesinde çözeceğiz. Mahallemize söz verdiğimiz gibi kreşimizi yaptık. Bu yıl Levent Mahallemize "Seyir Terası" yapımına da başlayacağız. Bizleri en iyi şekilde ağırladıkları için muhtarımız Netice Yalın'a ve Levent Mahallesi sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Bandırmayı seviyorum. Mahalle ziyaretlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.