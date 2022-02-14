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Bandırma Belediye Başkanı Tosun'dan Sevgililer Günü sürprizi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sürpriz yaparak nikah masasına oturan iki çiftin nikahını kendisi kıydı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yaparak nikah masasına oturan iki çiftin nikahını kendisi kıydı.


Bandırma'da sevgilerini evlilikle taçlandırmak isteyen çiftler soluğu nikah masasında aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen çiftlere sürpriz yapan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, iki çiftin nikahlarını bizzat kendisi kıydı. Şaşkınlık ve mutlulukları yüzlerinden okunan çiftler, Başkan Tolga Tosun'a teşekkür ettiler. Başkan Tosun, mutluluk dilekleriyle imzaladığı nikah cüzdanlarını çeşitli hediyelerle birlikte çiftlere takdim etti.

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