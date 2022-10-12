Bandırma Belediyesi 2023 yılı Bütçesi 660 Milyon Lira

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi 2022 yılı ekim ayı 2.birleşim Belediye başkanı Tolga Tosun başkanlığında gerçekleşti. Meclis, plan bütçe komisyonu tarafından hazırlanan 2023 yılı tariflerini oy çokluğuyla kabul etti. Meclis, Bandırma Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesini 660 milyon TL olarak belirledi.

2 gündem ve 4 gelen evraklı olmak üzere toplam 6 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısı, Ekim ayı 2.bileşim belediye meclis salonunda gerçekleşti. 2.bileşimde tek madde olarak Daha sonra 2023 Mali bütçenin görüşüldüğü mecliste 660 milyon lira olarak öngörülen bütçeyi AK Pati ve MHP guruplarından ağır eleştirdi.

Ekim ayı 2.bileşimde yapılan oylama sonucu 660 Milyon liralık 2023 yılı bütçesi CHP ve İYİ Parti grupların oy çokluğu ile kabul edildi.