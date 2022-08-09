Bandırma Belediyesi Engelsiz Yaşam Kampında İlk Misafirlerini Ağırladı

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un seçimlerden önce verdiği sözlerden biri daha hayata geçmiş oldu. Belediyeye ait Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesindeki denize sıfır arazi geçtiğimiz yıl düzenlenmiş, sadece kafe ve restoran olarak, özellikle hafta sonları zengin kahvaltı sofralarıyla ailelerin büyük ilgisini çekmişti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapıdağ ve bölgesinde imar yasağı olması nedeniyle planda var olan butik otel için henüz çalışma yapılamasa da geçtiğimiz yıldan bu yana yapımı büyük ölçüde tamamlanan projede; (içinde TV, klima, mini buzdolabı, özel dolaplar, 1 adet çift kişilik ve 1 adet tek kişilik yatak, özel WC ve banyo) 10 adet bungalov, idari bina, engelli bireylere özel çocuk parkı ile Bandırma Belediyesi Engelsiz Yaşam Kampı ilk yatılı misafirlerini ağırlamaya başladı. Bandırma Belediyesi kampın ilk yılı olması nedeniyle bu yaz, 3'er günlük dönemlerle; 10 engelli birey ve 2'şer refakatçisini ücretsiz ağırlayacağını duyurdu. Belediyenin bu duyurusu üzerine ilçedeki engelli derneklerinden; Engelli ve Engelli Aileleri Derneği, İşitme Engelliler Kültür Spor Kulübü Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Bedensel Engelliler Derneği, Özel Çocuklar Özel Bireyler Derneği, Engelime Renk Ver Derneği 203 üyesiyle müracaatta bulundu. Bu müracaatlar sonrasında 5 Ağustos Cuma günü Belediye Toplantı Salonunda çekilen kurada isimleri belirlenen; 10 özel birey ve 21 refakatçiden oluşan 31 kişilik ilk kafile 8 Ağustos Pazartesi günü bungalovlarına yerleşti.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma Belediyesi Erdek-Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampında başlayan ilk dönemin ardından şunları söyledi: "Başkan olarak seçilmeden önce verdiğim sözlerden birini daha yerine getirmekten dolayı çok mutluyum. Erdek-Tatlısu'da Engelsiz Yaşam Kampımız bugün ilk yatılı misafirlerini ağırlamaya başladı. Hayatı tüm güzellikleriyle paylaşacak, bütün engelleri birlikte aşacağız.

İlçemizde faaliyet gösteren ve Belediyemize müracaatta bulunan: Engelli ve Engelli Aileleri Derneği, İşitme Engelliler Kültür Spor Kulübü Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Bedensel Engelliler Derneği, Özel Çocuklar Özel Bireyler Derneği, Engelime Renk Ver Derneği adına kayıtlı 203 özel birey vatandaşımız arasında 5 Ağustos Cuma günü yaptığımız kurada çıkan sıralamaya göre; 3'er günlük dönemlerle, her dönemde 10 özel birey ve 2'şer refakatçisini ilk yılımız olması nedeniyle tamamen ücretsiz ağırlayacağız. İlk dönemde toplamda 31 ziyaretçimizi misafir etmeye başladık. Eğlenceli ve güzel bir tatil diliyorum." dedi.