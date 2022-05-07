Bandırma Belediyesi Kültür hizmetlerine devam ediyor

Balıkesir'in İlçesi Belelediye Kültür Turları çerçevesinde rota , büyük destana ev sahipliği yapan Çanakkale oldu.

Bandırma Belediyesi kültür turları çerçevesinde 50 kişilik kafile ücretsiz olarak Çanakkale'nin en önemli noktalarına tur rehber eşliğinde ziyaret gerçekleştirdi. Seyit Onbaşı Anıtı, Alçıtepe Köyü Sahra Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Çanakkale Aynalı Çarşı noktalarını ziyaret eden Bandırma'lılar, Vatan için şehit olan binlerce askerin canını ortaya koyduğu topraklarda duygusal anlar yaşadıklarını belirterek, böyle bir organizasyon ile Çanakkale'yi gezmelerini ve tanımalarını sağladıkları için Bandırma Belediyesi ve Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a teşekkür ettiler.