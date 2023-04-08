Bandırma Belediyesi muhtarlar ve esnaf odalarına iftar verdi.

Bandırma Belediyesi'nin verdiği iftar yemeğinde muhtarlar, esnaf ve meslek odaları ağırlandı.

Bandırma Belediyesi, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı'nda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek adına düzenlediği iftar yemeğinde muhtarlar, esnaf ve meslek odalarını ağırladı. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun yaptığı konuşmada Bandırma'nın tüm dinamikleriyle büyük bir aile olduğu vurgusunda bulunarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bandırma'nın bunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Kentin yardımlaşma seferberliği içinde tüm kesimleriyle kenetlendiğini kaydeden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Aynı bölgede 9 saat arayla 7'nin üzerinde iki deprem meydana geldi. Afet bölgesine acil olarak yardım ulaştırılması gerekiyordu. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden bir yardım kampanyası başlattık. Bandırma ailesi olarak dört bir koldan seferber olduk,” dedi.

Bandırma'ya hizmet etmekten büyük gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getiriyoruz. Ortak akılla hareket ediyor, şehrimizi birlik ve beraberlikle yönetiyoruz. Kentimizi, hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyoruz. Bu akşam verdiğimiz iftar yemeğinde ağırladığımız, kentimizin tüm ortak bileşenlerine canı gönülden teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice hayırlı Ramazanlar diliyorum,” sözleriyle konuşmasını noktaladı.