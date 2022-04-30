Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri " Sıra Gecesi" ile sona erdi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri düzenlenen " Sıra Gecesi" ile sona erdi.

Bandırma Belediyesinin ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler akşam düzenenlenen " Sıra Gecesi" ile sona erdi. Program Bandırmalı müzikseverler tarafından büyük ilgi ile izlenirken programda konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Ramazan etkinliklerimiz çerçevesinde Barış Manço Kültür Merkezimizde bu akşam Ramazan ayının son etkinliği Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneğinin “Sıra Gecesi” konserine katıldım. Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneğine bizlere yaşattıkları müzik ziyafeti için teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu. Etkinlik sonunda Başkan Tosun, Dernek Başkanı Kazım Gül ve Koro Lideri Nurettin Yıldırım'a günün anlam ve önemine dair plaket takdim etti.