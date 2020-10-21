Bandırma Belediyesi, Ulusal Kalite Hareketi'ne Katıldı

Türkiye Kalite Derneği, KalDer tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla 1998 yılından itibaren yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne yeni kurumlar katılmaya devam ediyor.

Bandırma Belediyesi mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı. Bandırma Belediyesi yönetici ve çalışanlarının ve KalDer yöneticilerinin katılımı ile imza töreni düzenlendi.

KalDer Bursa Şubesi ile Bandırma Belediyesi arasında düzenlenen “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imza törenine; Bandırma Belediyesi Başkanı Tolga Tosun, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur, Denetleme Kurulu Üyesi Esin Berker ve EFQM Yöneticisi Ebru Yalçın Gürük katıldı.

Sürdürülebilir İş ve Yaşam Kalitesi Hedefi

Törende konuşan Emin Direkçi; Ulusal Kalite Hareketi ile Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik anlayışının ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olma hedefimizle kurumlarımıza mükemmellik yolculuğunda eşlik ediyoruz. Kamuda örnek bir kurum olma yönünde ilerleyen Bandırma Belediyesi'ni tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Bandırma Belediyesi Başkanı Tolga Tosun, törende kalite yolculuklarına yönelik amaç ve hedeflerini katılımcılar ile paylaştı. Daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme için çalışanlarla el birliği içerisinde olduklarını aktardı.

Bandırma Belediyesi çalışanları; törende sanal olarak hazırlanan tabloya imza atarak EFQM mükemmellik modeli çalışmaları kapsamında UKH (Ulusal Kalite Hareketi)‘ye katılma kararlılıklarını somutlaştırdılar.