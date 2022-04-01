Bandırma Belediyesi'nde “Bugün ve Gelecek Buluşmaları” devam ediyor

Ziyaretin ilk bölümünde öğrenciler, Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda Başkanı Tolga Tosun ile bir araya geldiler. Kendilerine kek ve meyve suları ikram edilen minikler, Belediye Başkanını adeta soru yağmuruna tuttular.

Belediyenin görevlerini, iş makineleri ve araçlarını da merak eden miniklerin son sorusu şuydu: “Belediye Başkanlığı zor mu?”. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, gülerek verdiği yanıtta: “Bir yönüyle çok zor. Çünkü sizin gelecekte yaşayacağınız Bandırma için; oyun ve dinlenme parklarını, yeterli spor alanlarını, büyük cadde ve sokaklarını, kültür merkezlerini, yeni iş sahalarını şimdiden planlamak zorundayız. Bir yönüyle kolay. Çünkü; konusunda deneyimli, özverili, çalışkan bir ekibimiz var. Sizlere bugünden çok daha güzel bir Bandırma bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Tolga Tosun'a alkışlar ile teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.