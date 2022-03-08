Bandırma Belediyesinde çalışan bayan personele "Kadınlar günü" izini

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye 8 Mart Dünya Kadınlar gününü çeşitli etkinliklerle kutlarken, Belediyede çalışan Bayan personelin bugün izinli olduğu açıklandı.

Bandırma Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü 1-13 Mart tarihleri arasında düzenlediği etkinlikler ile kutluyor. Kendilerine adanan günde, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un talimatıyla Bandırma Belediyesi'nde çalışan tüm kadınlar resmi izinli sayılıyor. Başkan Tolga Tosun, Emekçi Kadınlar Günü programında ilk olarak, belediyede görev yapan emekçi kadınlarla düzenlenen kahvaltıda buluştu.