Bandırma Belediyesi'nde okullara 2 bin 500 kitap

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı'nın düzenlediği "Güzel Okulum" Projesi kapsamında Bandırma Belediyesi tarafından temin edilen 2 bin 580 kitap okul kütüphanelerine gönderilmek üzere teslim edildi.

Bandırma Kaymakamlığı'nın düzenlediği “Güzel Okulum” projesi, Bandırma Belediyesi'nin verdiği büyük destekle fark oluşturuyor. Daha önce yedi okulun müzik atölyeleri tüm enstrümanlarıyla beraber Bandırma Belediyesi tarafından kurulmuştu. Yine aynı proje kapsamında, yerli ve yabancı dünya çocuk klasiklerinden oluşan 2 bin 580 kitap, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Bandırma Belediye Başkanlığındaki kitap teslim törenine katılan Kaymakam Günhan Yazar, “Güzel Okulum Projesi eğitimimize, dolayısıyla geleceğimize yatırımdır. Ben artık tayin olup bu kentten gitsem de Bandırma Belediyesi'nin bu projeyi benimsemesinden, verdiği büyük destekten çok mutluyum. Belediyemiz sayesinde yedi okulumuzun müzik atölyeleri baştan aşağı donandı. Şimdi de 2 bin 580 tane, dünya çocuk klasiği kitabı ortaokul öğrencileriyle buluşuyor. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da Kaymakam Günhan Yazar'a teşekkür ederek, “Kitaplar çocuklarımızın hayallerini zenginleştirir, düşüncelerini özgür, onları mutlu kılar. Bandırma Belediyesi olarak eğitime, kültüre, sanata destek vermeye devam edeceğiz. Yerli ve yabancı dünya çocuk klasiklerinden oluşan 2 bin 580 kitabı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Hediyemiz olan bu kitaplar, ortaokulların kütüphanelerinde sevgili çocuklarımızın onları keşfetmesini bekliyor” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Belediye Başkanı Tosun ve Kaymakam Yazar'a teşekkür ederek kitapları teslim aldı.