Bandırma Belediyesinden kültür etkinliği

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında Güngör Dilmen'in yazdığı, Görkem Yeltan'ın yönettiği baş rolünde Ayça Bingöl'ün oynadığı “Ben Anadolu” tiyatro oyunu Bandırmalı tiyatroseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Belediye Başkan Av. Tolga Tosun'un Covid-19 testi pozitif çıktığı için katılamadığı tiyatroya Başkan Vekili olarak Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu katıldı.

Altı bin yıl geçmişi bulunan Anadolu'da kadını, onaltı ayrı karakterle sahnede canlandıran Güngör Dilmen Trajediden güldürüye, her kadının ayrı bir öyküsü, binlerce yıla yayılan bir zaman dilimi içinde, tarihsel kronolojik sıralamayla, mitolojik çağlardan, Türk Kurtuluş Savaşına kadar usta oyunculuğu ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Oyunun sonunda Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı, Güngör Dilmen'e sergilediği bu güzel oyun için teşekkür ederek çiçek taktim etti.