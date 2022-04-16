Bandırma Belediyesi'nden muhtarlara iftar yemeği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi Muhtarlar, Esnaf ve Meslek Odaları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Grand Asya otelde gerçekleşen iftar yemeğine Bandırma ilçe bağlı tüm muhtarlar ve Esnaf ve Meslek Odaları Başkanları bir araya geldi öncesi Haydarçavuş Camii müezzini Fikret Mez Kuranı Kerim tilaveti verdi ve Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

İftar yemeğinde konuşan Başkan Tolga Tosun; “Bandırma Belediyesi olarak; STK'lar, muhtarlarımız, esnaf ve meslek odalarımızdan gelen her türden öneriyi, talebi inceliyor, şehrimiz ve halkımızın yararı için uygulanabilecek olanları değerlendiriyor ve talepleri de imkânlarımız ölçüsünde gerçekleştiriyoruz. Özellikle Pandemi döneminde Kaymakamlığımız, muhtarlarımız ve odalarımız ile işbirliği içerisinde çok güzel çalışmalar yaptık. Önümüzdeki günlerde hep beraber daha güzel işlere imza atacağımıza da inanıyorum. Davetimize bizleri kırmayarak gelen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bereketli olmasını diliyorum” dedi.